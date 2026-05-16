https://1prime.ru/20260516/putin-869981863.html

"Существенные изменения". В США сделали необычное заявление о Путине

"Существенные изменения". В США сделали необычное заявление о Путине - 16.05.2026, ПРАЙМ

"Существенные изменения". В США сделали необычное заявление о Путине

Издание American Conservative отметило изменения в позиции Европы к теме переговоров с Россией. | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T12:50+0300

2026-05-16T12:50+0300

2026-05-16T12:50+0300

россия

европа

владимир путин

кая каллас

москва

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761316_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_2402dd4c3139e0979759f42f99b8baa9.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Издание American Conservative отметило изменения в позиции Европы к теме переговоров с Россией."Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать этот вопрос", — говорится в публикации.В материале отмечается, что об этом уже заявил премьер Бельгии и президент Финляндии. Италия и Австрия так же предположили, что Европе пора принять участие в переговорах. Издание напоминает о словах главы евродипломатии Каи Каллас, заявившей, что министры иностранных дел ЕС обсудят возможность прямых переговоров с Россией на встрече в конце мая, а председатель Европейского совета Антонио Коста сказал, что у ЕС есть "потенциал" для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.На прошлой неделе российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.

https://1prime.ru/20260505/stubb-869677081.html

https://1prime.ru/20260507/putin-869737396.html

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, владимир путин, кая каллас, москва, ес, в мире