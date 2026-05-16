"Существенные изменения". В США сделали необычное заявление о Путине - 16.05.2026, ПРАЙМ
"Существенные изменения". В США сделали необычное заявление о Путине
Издание American Conservative отметило изменения в позиции Европы к теме переговоров с Россией. | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T12:50+0300
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Издание American Conservative отметило изменения в позиции Европы к теме переговоров с Россией."Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать этот вопрос", — говорится в публикации.В материале отмечается, что об этом уже заявил премьер Бельгии и президент Финляндии. Италия и Австрия так же предположили, что Европе пора принять участие в переговорах. Издание напоминает о словах главы евродипломатии Каи Каллас, заявившей, что министры иностранных дел ЕС обсудят возможность прямых переговоров с Россией на встрече в конце мая, а председатель Европейского совета Антонио Коста сказал, что у ЕС есть "потенциал" для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.На прошлой неделе российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
