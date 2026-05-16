Решетников: "Газпром" заинтересован в развитии газовых проектах в Танзании
"Газпром" заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании, также готов поставлять технологии и оборудование для добычи, переработки,...
2026-05-16T11:28+0300
АРУША (Танзания), 16 мая - ПРАЙМ. "Газпром" заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании, также готов поставлять технологии и оборудование для добычи, переработки, транспортировки и сбыта газа, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Выступая на межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Решетников отметил, что Танзания обладает значительном ресурсным потенциалом, а растущие потребности экономики в электроэнергии и топливе открывают широкие возможности для совместных проектов. "Российский "Газпром" заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании – от добычи до сбыта. Помимо реализации природного газа, СПГ и продуктов нефтехимии, компания готова к поставкам технологий и оборудования для добычи, переработки, транспортировки и сбыта газа", - сказал Решетников. Он также добавил, что в 2025 году был запущен пилотный проект по поставке в Танзанию двух передвижных автомобильных газовых заправщиков.
