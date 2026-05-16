МЭР: визит президента Танзании в Россию поможет развитию сотрудничества

Визит президента Танзании Самии Сулуху Хассан в Россию в начале июня придаст дополнительный стимул развитию сотрудничества двух стран, заявил министр... | 16.05.2026, ПРАЙМ

АРУША (Танзания), 16 мая - ПРАЙМ. Визит президента Танзании Самии Сулуху Хассан в Россию в начале июня придаст дополнительный стимул развитию сотрудничества двух стран, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. В субботу глава Минэкономразвития принял участие в заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Среди них - энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, туризм, наука и образование. "Ожидаем, что государственный визит Президента Самии Сулуху Хасан в Россию в начале июня придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в этих сферах", - сказал Решетников. Он предложил в рамках подготовки к предстоящей встрече на высоком уровне обсудить не только перспективные направления взаимодействия, но и конкретные проекты. Планируется, что президент Танзании в ходе визита в Россию примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

