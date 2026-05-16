https://1prime.ru/20260516/rks-869988618.html

В Российском книжном союзе объяснили причину маркировки кулинарных книг

В Российском книжном союзе объяснили причину маркировки кулинарных книг - 16.05.2026, ПРАЙМ

В Российском книжном союзе объяснили причину маркировки кулинарных книг

Кулинарные книги, где упоминается мак, подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков и подлежат соответствующей маркировке, заявила РИА Новости... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T20:14+0300

2026-05-16T20:14+0300

2026-05-16T20:14+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/75046/17/750461757_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4d09ce196f937caa55ade6c991b1ac5d.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Кулинарные книги, где упоминается мак, подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков и подлежат соответствующей маркировке, заявила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В нем оказалась кулинарная "О запахах и ароматах в кулинарии и не только. Откуда возникают странные, ужасные и прекрасные запахи" Гарольда Макги: соответствующая правилам маркировка появилась в карточке произведения в сети книжных магазинов "Читай-город" и книжного сервиса "Литрес". "Не имея четких критериев и во избежание штрафных санкций, издатели перестраховываются и маркируют все, что может подпадать под действие закона: энциклопедии, толковые словари, гастрономические книги, где упоминается мак (потому что это опиат), исторические книги, биографические книги известных музыкантов и писателей. Это касается всех книг, легально введенных в оборот", - пояснила Бейлина. С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие как "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак с текстовым сообщением на обложке издания. Ранее уже начали маркировать книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого в серии "Жизнь замечательных людей", которую много лет издает "Молодая гвардия".

https://1prime.ru/20260413/stepashin-869111067.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия