Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Российском книжном союзе объяснили причину маркировки кулинарных книг - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/rks-869988618.html
В Российском книжном союзе объяснили причину маркировки кулинарных книг
В Российском книжном союзе объяснили причину маркировки кулинарных книг - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Российском книжном союзе объяснили причину маркировки кулинарных книг
Кулинарные книги, где упоминается мак, подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков и подлежат соответствующей маркировке, заявила РИА Новости... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T20:14+0300
2026-05-16T20:14+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/75046/17/750461757_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4d09ce196f937caa55ade6c991b1ac5d.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Кулинарные книги, где упоминается мак, подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков и подлежат соответствующей маркировке, заявила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В нем оказалась кулинарная "О запахах и ароматах в кулинарии и не только. Откуда возникают странные, ужасные и прекрасные запахи" Гарольда Макги: соответствующая правилам маркировка появилась в карточке произведения в сети книжных магазинов "Читай-город" и книжного сервиса "Литрес". "Не имея четких критериев и во избежание штрафных санкций, издатели перестраховываются и маркируют все, что может подпадать под действие закона: энциклопедии, толковые словари, гастрономические книги, где упоминается мак (потому что это опиат), исторические книги, биографические книги известных музыкантов и писателей. Это касается всех книг, легально введенных в оборот", - пояснила Бейлина. С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие как "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак с текстовым сообщением на обложке издания. Ранее уже начали маркировать книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого в серии "Жизнь замечательных людей", которую много лет издает "Молодая гвардия".
https://1prime.ru/20260413/stepashin-869111067.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75046/17/750461757_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_813657d3694d903a87179bb5f080f963.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
20:14 16.05.2026
 
В Российском книжном союзе объяснили причину маркировки кулинарных книг

В РКС объяснили причину маркировки кулинарных книг по закону против пропаганды наркотиков

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОткрытая книга
Открытая книга - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Открытая книга. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Кулинарные книги, где упоминается мак, подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков и подлежат соответствующей маркировке, заявила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.
На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В нем оказалась кулинарная "О запахах и ароматах в кулинарии и не только. Откуда возникают странные, ужасные и прекрасные запахи" Гарольда Макги: соответствующая правилам маркировка появилась в карточке произведения в сети книжных магазинов "Читай-город" и книжного сервиса "Литрес".
"Не имея четких критериев и во избежание штрафных санкций, издатели перестраховываются и маркируют все, что может подпадать под действие закона: энциклопедии, толковые словари, гастрономические книги, где упоминается мак (потому что это опиат), исторические книги, биографические книги известных музыкантов и писателей. Это касается всех книг, легально введенных в оборот", - пояснила Бейлина.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие как "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.
Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак с текстовым сообщением на обложке издания.
Ранее уже начали маркировать книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого в серии "Жизнь замечательных людей", которую много лет издает "Молодая гвардия".
Сергей Степашин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Глава РКС Степашин оценил сроки проверки книг на пропаганду наркотиков
13 апреля, 06:31
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала