Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260516/rosfinmonitoring-869976728.html
Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото
Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото - 16.05.2026, ПРАЙМ
Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото
Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото и другие драгоценные металлы, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T06:47+0300
2026-05-16T07:26+0300
россия
экономика
финансы
росфинмониторинг
федеральная пробирная палата
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869976728.jpg?1778905585
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото и другие драгоценные металлы, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "Могу сказать, что начиная с 2025 года мы видим снижение интереса преступного сообщества к отмыванию доходов с использованием золота и других драгметаллов. Меры, которые были приняты, сработали, ряд организаций были привлечены к ответственности, физические лица – привлечены за контрабанду", - сказал Негляд. Он напомнил, что в 2022-2024 годах драгоценные металлы стали активно использоваться для вывода средств из России за рубеж. В том числе это касалось и преступных доходов. "Проблема была в том, что не всегда проверялся источник происхождения таких средств при продаже этих металлов", – пояснил он. Однако в последние годы профильные ведомства провели большую работу по выводу из тени оборота драгоценных металлов. Кроме того, в 2026 году Росфинмониторинг получил полномочия по контролю крупных операций с драгоценными металлами. "С прошлого года банки направляют в Росфинмониторинг для анализа информацию обо всех операциях с драгоценными металлами на сумму свыше миллиона рублей", – сказал Негляд. Росфинмониторинг, по его словам, получает информацию примерно о 20 миллионах таких операций в год. "Это лишь один элемент комплексного подхода к этому сектору, который был применен государством. Профильные ведомства – Федеральная пробирная палата и Минфин - проделали большую работу по обелению сектора", – подчеркнул Негляд.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, росфинмониторинг, федеральная пробирная палата, минфин
РОССИЯ, Экономика, Финансы, Росфинмониторинг, Федеральная пробирная палата, Минфин
06:47 16.05.2026 (обновлено: 07:26 16.05.2026)
 
Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото

Росфинмониторинг: преступное сообщество теряет интерес к отмыванию доходов через золото

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото и другие драгоценные металлы, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Могу сказать, что начиная с 2025 года мы видим снижение интереса преступного сообщества к отмыванию доходов с использованием золота и других драгметаллов. Меры, которые были приняты, сработали, ряд организаций были привлечены к ответственности, физические лица – привлечены за контрабанду", - сказал Негляд.
Он напомнил, что в 2022-2024 годах драгоценные металлы стали активно использоваться для вывода средств из России за рубеж. В том числе это касалось и преступных доходов. "Проблема была в том, что не всегда проверялся источник происхождения таких средств при продаже этих металлов", – пояснил он.
Однако в последние годы профильные ведомства провели большую работу по выводу из тени оборота драгоценных металлов. Кроме того, в 2026 году Росфинмониторинг получил полномочия по контролю крупных операций с драгоценными металлами.
"С прошлого года банки направляют в Росфинмониторинг для анализа информацию обо всех операциях с драгоценными металлами на сумму свыше миллиона рублей", – сказал Негляд. Росфинмониторинг, по его словам, получает информацию примерно о 20 миллионах таких операций в год.
"Это лишь один элемент комплексного подхода к этому сектору, который был применен государством. Профильные ведомства – Федеральная пробирная палата и Минфин - проделали большую работу по обелению сектора", – подчеркнул Негляд.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРосфинмониторингФедеральная пробирная палатаМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала