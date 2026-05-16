https://1prime.ru/20260516/rosfinmonitoring-869976728.html

Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото

Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото - 16.05.2026, ПРАЙМ

Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото

Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото и другие драгоценные металлы, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T06:47+0300

2026-05-16T06:47+0300

2026-05-16T07:26+0300

россия

экономика

финансы

росфинмониторинг

федеральная пробирная палата

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869976728.jpg?1778905585

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Преступники в России теряют интерес к отмыванию доходов через золото и другие драгоценные металлы, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "Могу сказать, что начиная с 2025 года мы видим снижение интереса преступного сообщества к отмыванию доходов с использованием золота и других драгметаллов. Меры, которые были приняты, сработали, ряд организаций были привлечены к ответственности, физические лица – привлечены за контрабанду", - сказал Негляд. Он напомнил, что в 2022-2024 годах драгоценные металлы стали активно использоваться для вывода средств из России за рубеж. В том числе это касалось и преступных доходов. "Проблема была в том, что не всегда проверялся источник происхождения таких средств при продаже этих металлов", – пояснил он. Однако в последние годы профильные ведомства провели большую работу по выводу из тени оборота драгоценных металлов. Кроме того, в 2026 году Росфинмониторинг получил полномочия по контролю крупных операций с драгоценными металлами. "С прошлого года банки направляют в Росфинмониторинг для анализа информацию обо всех операциях с драгоценными металлами на сумму свыше миллиона рублей", – сказал Негляд. Росфинмониторинг, по его словам, получает информацию примерно о 20 миллионах таких операций в год. "Это лишь один элемент комплексного подхода к этому сектору, который был применен государством. Профильные ведомства – Федеральная пробирная палата и Минфин - проделали большую работу по обелению сектора", – подчеркнул Негляд.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, росфинмониторинг, федеральная пробирная палата, минфин