Каждый четвертый билет на электрички в России будет покупаться онлайн - 16.05.2026, ПРАЙМ
Каждый четвертый билет на электрички в России будет покупаться онлайн
В России к 2030 году примерно каждый четвертый билет на электрички будет покупаться онлайн, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. | 16.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В России к 2030 году примерно каждый четвертый билет на электрички будет покупаться онлайн, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Правительство РФ в начале мая утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ж/д сообщении до 2035 года. В документе, в частности, говорилось, что к 2035 году можно будет купить электронные билеты на все электрички в стране и к 2030 году продажи онлайн вырастут на 75% к уровню 2025 года. РЖД тогда же сообщали РИА Новости, что в настоящее время доля электронных продаж билетов на пригородные поезда составляет свыше 14%. "Рост на 75% – это рост объемов продаж. Доля электронных билетов к 2030 году увеличится с нынешних 14 % ориентировочно до 22–23 %", - сообщили в Минтрансе. Объем перевозок пассажиров в пригороде по железной дороге к 2030 году, указано в концепции, планируется увеличить не менее чем на 10%. РЖД сообщали РИА Новости, что билеты на электрички в настоящее время можно купить через интернет с помощью приложения "РЖД Пассажирам". Это касается как поездов с указанием мест, так и без указания мест. В ближайшие годы пассажиры получат аналогичные возможности и на сайте РЖД. Сейчас там доступна покупка билетов на пригородные поезда только с указанием мест.
00:26 16.05.2026
 
Каждый четвертый билет на электрички в России будет покупаться онлайн

Минтранс: к 2030 году почти каждый четвертый билет на электрички будет покупаться онлайн

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В России к 2030 году примерно каждый четвертый билет на электрички будет покупаться онлайн, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Правительство РФ в начале мая утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ж/д сообщении до 2035 года. В документе, в частности, говорилось, что к 2035 году можно будет купить электронные билеты на все электрички в стране и к 2030 году продажи онлайн вырастут на 75% к уровню 2025 года. РЖД тогда же сообщали РИА Новости, что в настоящее время доля электронных продаж билетов на пригородные поезда составляет свыше 14%.
"Рост на 75% – это рост объемов продаж. Доля электронных билетов к 2030 году увеличится с нынешних 14 % ориентировочно до 22–23 %", - сообщили в Минтрансе.
Объем перевозок пассажиров в пригороде по железной дороге к 2030 году, указано в концепции, планируется увеличить не менее чем на 10%.
РЖД сообщали РИА Новости, что билеты на электрички в настоящее время можно купить через интернет с помощью приложения "РЖД Пассажирам". Это касается как поездов с указанием мест, так и без указания мест. В ближайшие годы пассажиры получат аналогичные возможности и на сайте РЖД. Сейчас там доступна покупка билетов на пригородные поезда только с указанием мест.
 
