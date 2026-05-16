Россия обладает большим авторитетом в Афганистане, заявил Хабибуллин

2026-05-16T05:16+0300

КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия обладает большим авторитетом, чем другие страны, которые ведут работу в Афганистане, народ и правительство страны нацелены на сотрудничество с РФ, рассказал РИА Новости глава российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин. "Правительство и народ Афганистана больше нацелены на сотрудничество с Россией. У России авторитета на порядок больше, чем у всех других стран, даже вместе взятых, кто с Афганистаном там работает или пытается сотрудничать", - заявил Хабибуллин на полях форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум". По его словам, несмотря на активную работу Китая в Афганистане, его политический и экономический авторитет в стране не столь очевиден. "Российские компании уже сейчас работают в Афганистане в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, а также в других областях по добыче полезных ископаемых", - отметил он. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026" - его мероприятия проходили в Казани 13-15 мая.

