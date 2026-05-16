Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии
2026-05-16T07:17+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии до максимальной с весны 2021 года суммы - свыше 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2,2 миллиона долларов против 634,2 тысячи годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3,3 миллиона долларов.
По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия (5,8 миллиона долларов) и Саудовская Аравия (1,6 миллиона долларов).
