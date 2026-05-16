Названы самые популярные у россиян страны для отдыха летом
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Турция, Италия, Франция, Китай, Япония, Таиланд, Испания, Белоруссия, Грузия и Венгрия вошли в топ-10 самых популярных зарубежных направлений среди российских туристов для отдыха летом, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Десятка стран, куда чаще всего отправляются отдыхать летом 2026 года: Турция (17,3%), Италия (9,6%), Франция (7,7%), Китай (7,3%), Япония (4,6%), Таиланд (4,6%), Испания (4,1%), Беларусь (3,8%), Грузия (3,7%) и Венгрия (3,2%)", - выяснили в OneTwoTrip, проанализировав отельные бронирования и определив, где и в каких условиях предпочитают отдыхать россияне летом 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По их данным, за рубежом туристы планируют свой отдых в среднем продолжительностью в 5,3 дня по среднесуточной стоимости проживания 15 тысяч рублей.
При этом чаще всего в таких путешествиях туристы отдают предпочтение проживанию в отелях, их доля бронирований составляет 78,3%, в то время как в апартаментах - 5,3%, апарт-отелях - 3,9%, гостевых домах - 2,7%, а хостелах - 2,6%.
В сервисе заметили, что летом 2026 года также появились новые форматы, которые ранее не фиксировались в заказах. "В других странах туристы открыли для себя фермерские дома и объекты агротуризма", - заключили аналитики.
