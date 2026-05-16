"Настало время". На Западе выступили со срочным призывом в отношении России - 16.05.2026, ПРАЙМ
"Настало время". На Западе выступили со срочным призывом в отношении России - 16.05.2026, ПРАЙМ
Евросоюзу пора наладить отношения с Россией из-за проблем в экономике, пишет American Thinker. "Настало время переосмыслить курс по России и принять во внимание | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T15:40+0300
15:40 16.05.2026
 
"Настало время". На Западе выступили со срочным призывом в отношении России

AT: ЕС пора наладить отношение с Россией из-за проблем в экономике

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Евросоюзу пора наладить отношения с Россией из-за проблем в экономике, пишет American Thinker.

"Настало время переосмыслить курс по России и принять во внимание пагубную экономическую реальность, сложившуюся внутри ЕС", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что военные бюджеты не должны раздуваться искусственно за счет безрассудного наращивания долга.

Так, сейчас Европа выстраивает новую оружейную промышленность за счет кредитов, однако, учитывая экономическое бессилие континента, и это начинание наверняка заглохнет, так и не достигнув поставленных целей, отмечается в статье.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что европейский союз допустил ошибки, отказавшись от дешевых российских энергоресурсов и сделав ставку на дестабилизацию Украины, что привело к наступлению периода кризиса в объединении.
