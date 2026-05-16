В России начали маркировать кулинарную книгу Гарольда Макги

2026-05-16T18:44+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Кулинарную книгу "О запахах и ароматах в кулинарии и не только. Откуда возникают странные, ужасные и прекрасные запахи" Гарольда Макги начали маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, соответствующая маркировка появилась в карточках товара в сети книжных магазинов "Читай-город" и книжного сервиса "Литрес", выяснило РИА Новости. С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Кулинарная книга "О запахах и ароматах в кулинарии и не только. Откуда возникают странные, ужасные и прекрасные запахи" Макги была внесена в отраслевой перечень 2 марта. Ранее уже начали маркировать книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого в серии "Жизнь замечательных людей", которую много лет издает "Молодая гвардия". Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.

