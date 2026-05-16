Лихачев: "Росатом" не может полностью вернуть работников на АЭС "Бушер"
2026-05-16T19:21+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. "Росатом" до прояснения ситуации вокруг Ирана не имеет права полностью вернуть российский персонал на АЭС "Бушер", заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, "Росатом" готовит планы по наращиванию численности российского персонала на АЭС "Бушер". "При этом нам приходится учитывать военную обстановку", - подчеркнул он. Как отметил Лихачев, на прошлой неделе Иран и США обменялись очередными ударами, в субботу в американской прессе опять появились публикации о возможном возобновлении конфликта. "До прояснения обстановки решение о возвращении персонала на площадку в полном объеме принимать мы не имеем право", - подчеркнул Лихачев.
ИРАН, США, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
Лихачев: "Росатом" пока не может полностью вернуть своих работников на АЭС "Бушер"