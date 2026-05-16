Россия и Мали подпишут соглашения на саммите в октябре заявил Цивилев - 16.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Мали подпишут соглашения на саммите в октябре заявил Цивилев
Россия и Мали готовятся подписать ряд соглашений между компаниями двух стран на саммите "Россия - Африка", который состоится в октябре, сообщил журналистам... | 16.05.2026, ПРАЙМ
15:05 16.05.2026
 
Россия и Мали подпишут соглашения на саммите в октябре заявил Цивилев

Цивилев: Россия и Мали готовят ряд соглашений на саммите "Россия - Африка" в октябре

КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Мали готовятся подписать ряд соглашений между компаниями двух стран на саммите "Россия - Африка", который состоится в октябре, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель Российско-Малийской межправительственной комиссии Сергей Цивилев.
"Мы сейчас договорились с моим коллегой, что постараемся вместе подготовить целый ряд соглашений между конкретными компаниями, чтобы подписать их на саммите "Россия - Африка", - сказал Цивилев по итогам межправкомиссии, прошедшей в рамках форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
Также министр сказал, что пригласил малийскую сторону принять участие в форуме "Российская энергетическая неделя", и та подтвердила свое участие.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
 
