https://1prime.ru/20260516/sammit-869983522.html
Россия и Мали подпишут соглашения на саммите в октябре заявил Цивилев
Россия и Мали подпишут соглашения на саммите в октябре заявил Цивилев - 16.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Мали подпишут соглашения на саммите в октябре заявил Цивилев
Россия и Мали готовятся подписать ряд соглашений между компаниями двух стран на саммите "Россия - Африка", который состоится в октябре, сообщил журналистам... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T15:05+0300
2026-05-16T15:05+0300
2026-05-16T15:05+0300
россия
мали
рф
казань
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121485_0:40:2945:1697_1920x0_80_0_0_eba559f7586f14297018e73fd9eccca3.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Мали готовятся подписать ряд соглашений между компаниями двух стран на саммите "Россия - Африка", который состоится в октябре, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель Российско-Малийской межправительственной комиссии Сергей Цивилев. "Мы сейчас договорились с моим коллегой, что постараемся вместе подготовить целый ряд соглашений между конкретными компаниями, чтобы подписать их на саммите "Россия - Африка", - сказал Цивилев по итогам межправкомиссии, прошедшей в рамках форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум". Также министр сказал, что пригласил малийскую сторону принять участие в форуме "Российская энергетическая неделя", и та подтвердила свое участие. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
мали
рф
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121485_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7f2a94c1dda3967b93919c1f04f2d694.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, рф, казань, сергей цивилев
РОССИЯ, МАЛИ, РФ, КАЗАНЬ, Сергей Цивилев
Россия и Мали подпишут соглашения на саммите в октябре заявил Цивилев
Цивилев: Россия и Мали готовят ряд соглашений на саммите "Россия - Африка" в октябре