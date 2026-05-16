Сбербанк до конца года проведет семь миллионов технологических изменений
Сбербанк до конца года проведет семь миллионов технологических изменений
2026-05-16T03:18+0300
2026-05-16T03:31+0300
технологии
финансы
банки
сбербанк
Технологии, Финансы, Банки, Сбербанк
03:18 16.05.2026 (обновлено: 03:31 16.05.2026)
 
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Сбербанк до конца года планирует провести 7 миллионов технологических изменений IT-ландшафта против 5 миллионов годом ранее, включая внедрение новых технологий, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент, руководитель блока "Технологий" банка Кирилл Меньшов.
"В 2025 году в "Сбере" было выполнено 5 миллионов технологических изменений - на 35% больше, чем в 2024-м. В 2026-м ожидаем 7 миллионов", - сообщил он.
Меньшов отметил, что сейчас в техподдержке банка ИИ-агенты закрывают 64% обращений пользователей. В обработке исполнительных документов по физическим лицам доля автономных решений достигла 40%, а скорость процесса выросла втрое при экономическом эффекте в 300 миллионов рублей.
В свою очередь в разработке за 2025 год время вывода продукта на рынок сократилось на 15%, плотность дефектов на этапах тестирования и промышленной эксплуатации - на 10%. При этом около 50% кода сегодня создается с использованием ИИ-инструментов.
 
