https://1prime.ru/20260516/sberbank-869980346.html

В Сбербанке рассказали, как компаниям избежать технологического сбоя

В Сбербанке рассказали, как компаниям избежать технологического сбоя - 16.05.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали, как компаниям избежать технологического сбоя

Компаниям следует выстроить архитектуру во избежание технологического коллапса, которая локализует сбой и обеспечит продолжение работы, рассказал в интервью РИА | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T10:39+0300

2026-05-16T10:39+0300

2026-05-16T10:39+0300

технологии

бизнес

банки

сбербанк

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Компаниям следует выстроить архитектуру во избежание технологического коллапса, которая локализует сбой и обеспечит продолжение работы, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов. "Ключевая задача в том, чтобы выстроить архитектуру, которая локализует отказ и продолжит работать. Мы делаем ставку на бизнес-способности на микросервисах, каждая из которых управляется отдельно. Это не даст сбоям распространяться по всей системе", - сообщил он. Следующим уровнем, по словам Меньшова, является сквозная наблюдаемость, когда компания не просто фиксирует поломку, а понимает, где конкретно она произошла, почему это случилось и что будет дальше. Однако, когда инцидент все же возникает, скорость реакции критична, поэтому Сбербанк внедряет автоматическое переключение трафика и механизмы самолечения. "Мы вкладываемся в три вещи. Первое - платформенная инженерия: единый технологический стек, на котором стоят все ключевые сервисы, чтобы инцидент не "расползался". Второе - автономные практики наблюдаемости: ИИ-агенты, которые видят аномалии раньше человека и локализуют проблему до того, как она стала клиентской. Третье - культура разбора: каждый значимый инцидент превращается в изменение в коде или процессе за дни, а не за кварталы", - прокомментировал старший вице-президент.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, банки, сбербанк, россия