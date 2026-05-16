Восемь поездов сообщением с Крымом задерживаются из-за перекрытия моста
2026-05-16T08:48+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Поезда сообщением с Крымом задерживаются в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, от графика отстают восемь поездов, сообщила Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД). "Сегодня, 16 мая, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 02:25 в Краснодарском регионе СКЖД и со стороны Крыма на время от 30 минут до 3,5 часов задержаны 8 пассажирских поездов", - говорится в Telegram-канале СКЖД. Пассажиры поездов, задерживающихся на время более четырех часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием, уточнили в СКЖД.
СКЖД: из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются восемь поездов