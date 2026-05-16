https://1prime.ru/20260516/skzhd-869978781.html

Восемь поездов сообщением с Крымом задерживаются из-за перекрытия моста

Восемь поездов сообщением с Крымом задерживаются из-за перекрытия моста - 16.05.2026, ПРАЙМ

Восемь поездов сообщением с Крымом задерживаются из-за перекрытия моста

Поезда сообщением с Крымом задерживаются в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, от графика отстают восемь поездов, сообщила Северо-Кавказская... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T08:48+0300

2026-05-16T08:48+0300

2026-05-16T08:48+0300

происшествия

бизнес

туризм

россия

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_83ab411ae8bb5f7a167f340046ebac44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Поезда сообщением с Крымом задерживаются в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, от графика отстают восемь поездов, сообщила Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД). "Сегодня, 16 мая, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 02:25 в Краснодарском регионе СКЖД и со стороны Крыма на время от 30 минут до 3,5 часов задержаны 8 пассажирских поездов", - говорится в Telegram-канале СКЖД. Пассажиры поездов, задерживающихся на время более четырех часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием, уточнили в СКЖД.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, крым