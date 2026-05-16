Восемь поездов сообщением с Крымом задерживаются из-за перекрытия моста - 16.05.2026, ПРАЙМ
Восемь поездов сообщением с Крымом задерживаются из-за перекрытия моста
08:48 16.05.2026
 
Восемь поездов сообщением с Крымом задерживаются из-за перекрытия моста

СКЖД: из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются восемь поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Поезда сообщением с Крымом задерживаются в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, от графика отстают восемь поездов, сообщила Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).
"Сегодня, 16 мая, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 02:25 в Краснодарском регионе СКЖД и со стороны Крыма на время от 30 минут до 3,5 часов задержаны 8 пассажирских поездов", - говорится в Telegram-канале СКЖД.
Пассажиры поездов, задерживающихся на время более четырех часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием, уточнили в СКЖД.
 
