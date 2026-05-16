Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Конго о защите инвестиций - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/soglashenie-869985772.html
В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Конго о защите инвестиций
В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Конго о защите инвестиций - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Конго о защите инвестиций
Кабмин РФ внес на ратификацию в Госдуму межправительственное соглашение с Конго о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ доступен в думской... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T17:53+0300
2026-05-16T17:53+0300
россия
конго
рф
москва
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866396305_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_48ddc64808cf4e9fa6a0e03d17562d31.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес на ратификацию в Госдуму межправительственное соглашение с Конго о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предусматривается ратификация соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в городе Москве и городе Браззавиле 16 октября 2025 года", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и конголезских инвесторов и будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Конго.
https://1prime.ru/20260515/briks-869969475.html
конго
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866396305_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_f7310fb07faace174ecef19b9e6f6324.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, конго, рф, москва, госдума
РОССИЯ, Конго, РФ, МОСКВА, Госдума
17:53 16.05.2026
 
В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Конго о защите инвестиций

Кабмин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Конго о взаимной защите инвестиций

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес на ратификацию в Госдуму межправительственное соглашение с Конго о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предусматривается ратификация соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в городе Москве и городе Браззавиле 16 октября 2025 года", - сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и конголезских инвесторов и будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Конго.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Россия предложила создать новую инвестиционную платформу для БРИКС
Вчера, 21:37
 
РОССИЯКонгоРФМОСКВАГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала