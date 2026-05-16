В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Конго о защите инвестиций

2026-05-16T17:53+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес на ратификацию в Госдуму межправительственное соглашение с Конго о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предусматривается ратификация соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в городе Москве и городе Браззавиле 16 октября 2025 года", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и конголезских инвесторов и будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Конго.

