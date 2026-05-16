На Западе забили тревогу из-за нового козыря России в зоне СВО
MWM: Россия модернизирует дальний бомбардировщик Ту-160М
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Россия ориентируется на масштабное обновление Ту-160М, сообщает издание Military Watch Magazine.
"Россия модернизирует дальний бомбардировщик Ту-160М в качестве временного решения, пока разработка российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА задерживается. Российский Ту-160М может нести до шести крылатых ракет Х-55СМ, предназначенных для ударов по наземным целям. Каждая из них может быть оснащена термоядерной боеголовкой мощностью 200 килотонн или обычной фугасной боевой частью", — говорится в публикации.
Как поясняется, Ту-160 в определенной степени аналогичен американскому B-52, так как обе воздушные машины прошли через серьезный апгрейд для увеличения времени эксплуатации. Кроме того, обе они рассчитаны на выполнение задач в условиях менее интенсивного противодействия в воздухе из-за своих габаритов.
"Also стоит вопрос о гиперзвуковом оружии, которое, как известно, есть у России. Интеграция гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных крылатых ракет большой дальности может позволить Ту-160М ставить под угрозу ранее недосягаемые цели", — резюмировали в статье.
До этого National Interest сообщал, что украинские формирования не имеют возможности дать какой-либо ответ российскому сверхзвуковому ракетоносцу Ту-160М. Отмечалось, что оборонно-промышленная индустрия России, в противовес производственному потенциалу государств НАТО, способна обеспечить совершенствование авиатехники, дающее новые преимущества стратегического характера.
Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 со стреловидностью крыла изменяемого типа выступает базовым самолетом для дальней авиации. Он создан для уничтожения при помощи ядерных и конвенциональных средств поражения наиболее значимых объектов в отдаленных географических зонах военных действий. Реализация проекта по возобновлению выпуска Ту-160 в обновленной модификации — Ту-160М — началась на основании распоряжения президента России Владимира Путина.