Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы виды самой востребованной спецтехники для аренды - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/tekhnika-869978391.html
Названы виды самой востребованной спецтехники для аренды
Названы виды самой востребованной спецтехники для аренды - 16.05.2026, ПРАЙМ
Названы виды самой востребованной спецтехники для аренды
Пользователи "Авито" в первом квартале 2026 года чаще всего интересовались арендой коммунальной, подъемной и дорожно-строительной спецтехники, рассказали РИА... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T08:18+0300
2026-05-16T08:18+0300
бизнес
россия
авито
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/10/869978218_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f74c2c63aa9db6fa650dbce593b5bce.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Пользователи "Авито" в первом квартале 2026 года чаще всего интересовались арендой коммунальной, подъемной и дорожно-строительной спецтехники, рассказали РИА Новости в "Авито Спецтехнике". "В первом квартале 2026 года наиболее востребованными стали пять категорий спецтехники: коммунальная (доля 27,8%), подъемная (25,6%) и дорожно-строительная техника (16%). Высоким спросом также пользуется землеройная (11%) и погрузочная техника (6%)", - говорится в сообщении. В сегменте коммунальной техники самыми востребованными стали ассенизаторы - на них пришлось 66% просмотров объявлений. На втором месте тракторы - ими интересовался каждый пятый пользователь. "Для заказчика аренда - способ не замораживать деньги в покупке и быстро закрыть потребность клиента. Для владельца парка - возможность дозагрузить технику. Поэтому мы видим не просто рост интереса к аренде, а более зрелое поведение рынка: техника выбирается под конкретную задачу, срок и экономику конкретного проекта", - прокомментировал руководитель направления аренды спецтехники в "Авито" Антон Найдич. В сегменте строительной техники наибольший интерес пользователи проявляли к экскаваторам-погрузчикам (89% просмотров), а среди землеройной техники лидерами стали фронтальные погрузчики (44,1%), экскаваторы (27,9%) и мини-экскаваторы (21,6%). Основной интерес пользователей в сегменте аренды техники для погрузочно-разгрузочных работ пришелся на мини-погрузчики (68%) и вилочные погрузчики, доля которых составила 16%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/10/869978218_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_013c6d3a3a71530c2c5f2971a9a1fb39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, авито
Бизнес, РОССИЯ, Авито
08:18 16.05.2026
 
Названы виды самой востребованной спецтехники для аренды

"Авито": в I квартале пользователи чаще интересовались арендой коммунальной техники

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпецтехника
Спецтехника - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Спецтехника. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Пользователи "Авито" в первом квартале 2026 года чаще всего интересовались арендой коммунальной, подъемной и дорожно-строительной спецтехники, рассказали РИА Новости в "Авито Спецтехнике".
"В первом квартале 2026 года наиболее востребованными стали пять категорий спецтехники: коммунальная (доля 27,8%), подъемная (25,6%) и дорожно-строительная техника (16%). Высоким спросом также пользуется землеройная (11%) и погрузочная техника (6%)", - говорится в сообщении.
В сегменте коммунальной техники самыми востребованными стали ассенизаторы - на них пришлось 66% просмотров объявлений. На втором месте тракторы - ими интересовался каждый пятый пользователь.
"Для заказчика аренда - способ не замораживать деньги в покупке и быстро закрыть потребность клиента. Для владельца парка - возможность дозагрузить технику. Поэтому мы видим не просто рост интереса к аренде, а более зрелое поведение рынка: техника выбирается под конкретную задачу, срок и экономику конкретного проекта", - прокомментировал руководитель направления аренды спецтехники в "Авито" Антон Найдич.
В сегменте строительной техники наибольший интерес пользователи проявляли к экскаваторам-погрузчикам (89% просмотров), а среди землеройной техники лидерами стали фронтальные погрузчики (44,1%), экскаваторы (27,9%) и мини-экскаваторы (21,6%).
Основной интерес пользователей в сегменте аренды техники для погрузочно-разгрузочных работ пришелся на мини-погрузчики (68%) и вилочные погрузчики, доля которых составила 16%.
 
БизнесРОССИЯАвито
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала