Названы виды самой востребованной спецтехники для аренды

Пользователи "Авито" в первом квартале 2026 года чаще всего интересовались арендой коммунальной, подъемной и дорожно-строительной спецтехники, рассказали РИА... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T08:18+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Пользователи "Авито" в первом квартале 2026 года чаще всего интересовались арендой коммунальной, подъемной и дорожно-строительной спецтехники, рассказали РИА Новости в "Авито Спецтехнике". "В первом квартале 2026 года наиболее востребованными стали пять категорий спецтехники: коммунальная (доля 27,8%), подъемная (25,6%) и дорожно-строительная техника (16%). Высоким спросом также пользуется землеройная (11%) и погрузочная техника (6%)", - говорится в сообщении. В сегменте коммунальной техники самыми востребованными стали ассенизаторы - на них пришлось 66% просмотров объявлений. На втором месте тракторы - ими интересовался каждый пятый пользователь. "Для заказчика аренда - способ не замораживать деньги в покупке и быстро закрыть потребность клиента. Для владельца парка - возможность дозагрузить технику. Поэтому мы видим не просто рост интереса к аренде, а более зрелое поведение рынка: техника выбирается под конкретную задачу, срок и экономику конкретного проекта", - прокомментировал руководитель направления аренды спецтехники в "Авито" Антон Найдич. В сегменте строительной техники наибольший интерес пользователи проявляли к экскаваторам-погрузчикам (89% просмотров), а среди землеройной техники лидерами стали фронтальные погрузчики (44,1%), экскаваторы (27,9%) и мини-экскаваторы (21,6%). Основной интерес пользователей в сегменте аренды техники для погрузочно-разгрузочных работ пришелся на мини-погрузчики (68%) и вилочные погрузчики, доля которых составила 16%.

