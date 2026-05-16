Китай и США договорились расширять торговлю сельхозпродукцией
ПЕКИН, 16 мая — ПРАЙМ. Пекин и Вашингтон договорились расширять двустороннюю торговлю сельхозпродукцией, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Президент США Дональд Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Стороны договорились содействовать расширению двусторонней торговли, в том числе сельскохозяйственной продукцией, посредством таких мер, как взаимное снижение тарифов на определенный перечень товаров", - говорится в тексте заявления, посвященного итогам государственного визита Трампа в КНР. Отмечается, что стороны также договорились решить или существенно продвинуть решение вопросов, связанных с нетарифными барьерами и доступом сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран.
16:17 16.05.2026
 
Флаги США и Китая. Архивное фото
