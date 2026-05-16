https://1prime.ru/20260516/tramp-869973512.html

Трамп призвал Китай строить предприятия в США

Трамп призвал Китай строить предприятия в США - 16.05.2026, ПРАЙМ

Трамп призвал Китай строить предприятия в США

Если Китай хочет избежать пошлин со стороны США, то Пекин должен строить предприятия в Америке и на них нанимать американцев, заявил президент Соединенных... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T01:38+0300

2026-05-16T01:38+0300

2026-05-16T01:38+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

пекин

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869973512.jpg?1778884736

ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Если Китай хочет избежать пошлин со стороны США, то Пекин должен строить предприятия в Америке и на них нанимать американцев, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Если они хотят избежать пошлин, они будут строить (предприятия - ред.) в Соединенных Штатах", - сказал Трамп в интервью Fox News. Американские сотрудники на таких предприятиях также помогут КНР избежать пошлин, добавил он.

китай

сша

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, fox news