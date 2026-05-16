"Дни сочтены": на Западе рассказали, до чего довела поездка Трампа в Китай - 16.05.2026, ПРАЙМ
"Дни сочтены": на Западе рассказали, до чего довела поездка Трампа в Китай
Strategic Culture: визит Трампа в Китай показал ослабление мирового влияния США

© AP Photo / Maxim ShemetovПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время церемонии приветствия в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Окончившаяся недавно дипмиссия президента Трампа в Китай фактически знаменует завершение эры доминирования США на глобальной арене, сообщает издание Strategic Culture.
"Исчезла та бравада, которую Трамп ранее демонстрировал по отношению к Китаю. Его жесткие заявления о предъявлении требований к торговле Китая с США остались в прошлом. Китай становится мировой экономической сверхдержавой, а США осторожно балансируют на грани. <…> Да, Китай, возможно, оказал американскому лидеру много помпезности и проявил снисходительность. Но это был поступок державы, которая понимает, что имеет преимущество", — указывается в материале.
Автор материала подчеркивает, что в текущих условиях Соединенные Штаты больше не способны скрывать от международного сообщества свои трудности в оказании давления на Китай.

"Мы вступили в новую историческую эпоху. Американская властность и высокомерие больше недопустимы. Когда Вашингтон выпрашивая хоть что-то, получает лишь выговор, а взамен ничего не получает, для американской империи дни сочтены. Упадок очевиден для всего мира", — резюмирует Strategic Culture.
Дональд Трамп посетил Китай с официальным визитом с 13 по 15 мая, где он провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.
