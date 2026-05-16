Правительство предоставит субъектам трансферт для восстановления дорог

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило предоставление трансфертов субъектам РФ для восстановления автодорог после чрезвычайных ситуаций федерального и | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T12:42+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило предоставление трансфертов субъектам РФ для восстановления автодорог после чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. "О предоставлении в 2026 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера... Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

