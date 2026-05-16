Трутнев: Россия ждет предложения КНР по форме сотрудничества в рамках МТОР - 16.05.2026, ПРАЙМ
Трутнев: Россия ждет предложения КНР по форме сотрудничества в рамках МТОР
13:57 16.05.2026
 
Трутнев: Россия ждет предложения Китая по форме сотрудничества в рамках МТОР

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия ждет предложения по форме сотрудничества в рамках Международной территории опережающего развития (МТОР) от Китайской Народной Республики (КНР), сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В субботу в Китайской Народной Республике (КНР) состоялось шестое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока КНР.
"Правительством России разработан новый механизм – Международная территория опережающего развития, позволяющая реализовать совместные проекты на основе международного договора. Мы обменялись позициями. И очевидно, мы ждем предложения со стороны Китая на тему формы сотрудничества", - сообщил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, на сегодняшний день у Российской Федерации уже есть предложения китайских компаний о работе на площадках "Западная" в Приморском крае, "Ровное" в Амурской области и на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае.
 
