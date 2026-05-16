https://1prime.ru/20260516/trutnev-869982579.html

Трутнев: Россия ждет предложения КНР по форме сотрудничества в рамках МТОР

Трутнев: Россия ждет предложения КНР по форме сотрудничества в рамках МТОР - 16.05.2026, ПРАЙМ

Трутнев: Россия ждет предложения КНР по форме сотрудничества в рамках МТОР

Россия ждет предложения по форме сотрудничества в рамках Международной территории опережающего развития (МТОР) от Китайской Народной Республики (КНР), сообщил... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T13:57+0300

2026-05-16T13:57+0300

2026-05-16T13:57+0300

россия

китай

дальний восток

юрий трутнев

https://cdnn.1prime.ru/img/83458/45/834584552_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_cd0b59b65f3b01de14fe37a716b16ed7.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия ждет предложения по форме сотрудничества в рамках Международной территории опережающего развития (МТОР) от Китайской Народной Республики (КНР), сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В субботу в Китайской Народной Республике (КНР) состоялось шестое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока КНР. "Правительством России разработан новый механизм – Международная территория опережающего развития, позволяющая реализовать совместные проекты на основе международного договора. Мы обменялись позициями. И очевидно, мы ждем предложения со стороны Китая на тему формы сотрудничества", - сообщил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, на сегодняшний день у Российской Федерации уже есть предложения китайских компаний о работе на площадках "Западная" в Приморском крае, "Ровное" в Амурской области и на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае.

китай

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, дальний восток, юрий трутнев