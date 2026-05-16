Трутнев: Россия ждет предложения КНР по форме сотрудничества в рамках МТОР
2026-05-16T13:57+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия ждет предложения по форме сотрудничества в рамках Международной территории опережающего развития (МТОР) от Китайской Народной Республики (КНР), сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В субботу в Китайской Народной Республике (КНР) состоялось шестое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока КНР. "Правительством России разработан новый механизм – Международная территория опережающего развития, позволяющая реализовать совместные проекты на основе международного договора. Мы обменялись позициями. И очевидно, мы ждем предложения со стороны Китая на тему формы сотрудничества", - сообщил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, на сегодняшний день у Российской Федерации уже есть предложения китайских компаний о работе на площадках "Западная" в Приморском крае, "Ровное" в Амурской области и на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае.
