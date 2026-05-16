Трутнев: российские компании могут рассмотреть строительство судов в Китае - 16.05.2026, ПРАЙМ
Трутнев: российские компании могут рассмотреть строительство судов в Китае
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Возможность строительства контейнерных судов на китайских верфях могут рассмотреть российские компании, сообщила пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В субботу Трутнев принял участие в третьем Деловом совете по сотрудничеству Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР, который состоялся в в Китайской Народной Республике. "Российским компаниям предложено рассмотреть возможность строительства на китайских верфях контейнерных судов с привлечением финансирования российских и китайских финансовых институтов развития", - говорится в сообщении.
Трутнев: российские компании могут рассмотреть строительство судов в Китае

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Возможность строительства контейнерных судов на китайских верфях могут рассмотреть российские компании, сообщила пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В субботу Трутнев принял участие в третьем Деловом совете по сотрудничеству Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР, который состоялся в в Китайской Народной Республике.
"Российским компаниям предложено рассмотреть возможность строительства на китайских верфях контейнерных судов с привлечением финансирования российских и китайских финансовых институтов развития", - говорится в сообщении.
