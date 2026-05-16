Минэнерго: Мали хочет развивать водный транспорт с участием России - 16.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260516/tsivilev-869983667.html
Минэнерго: Мали хочет развивать водный транспорт с участием России
Минэнерго: Мали хочет развивать водный транспорт с участием России
2026-05-16T15:18+0300
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Мали заинтересована в развитии водного транспорта с участием России, которая обладает необходимыми компетенциями, заявил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель Российско-Малийской межправительственной комиссии Сергей Цивилев. "Их очень интересует сейчас развитие водного транспорта. У них, к сожалению, река достаточно мелководная, но мы умеем заниматься дноуглублением. Мы производим плоскодонные суда с малой осадкой", - сообщил Цивилев журналистам по итогам заседания межправкомиссии, прошедшего в рамках форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум". Он отметил, что водный транспорт является одним из наиболее дешевых видов перевозок, а у Мали есть возможности для его развития. Кроме того, стороны рассматривали вопросы развития транспорта в целом, в том числе реконструкцию железной дороги в Мали, которая сейчас не справляется с поставленными задачами. Россия готова оказывать помощь малийской стороне в этом направлении, добавил Цивилев. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
Цивилев: Мали заинтересована в развитии водного транспорта с участием России

КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Мали заинтересована в развитии водного транспорта с участием России, которая обладает необходимыми компетенциями, заявил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель Российско-Малийской межправительственной комиссии Сергей Цивилев.
"Их очень интересует сейчас развитие водного транспорта. У них, к сожалению, река достаточно мелководная, но мы умеем заниматься дноуглублением. Мы производим плоскодонные суда с малой осадкой", - сообщил Цивилев журналистам по итогам заседания межправкомиссии, прошедшего в рамках форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
Он отметил, что водный транспорт является одним из наиболее дешевых видов перевозок, а у Мали есть возможности для его развития.
Кроме того, стороны рассматривали вопросы развития транспорта в целом, в том числе реконструкцию железной дороги в Мали, которая сейчас не справляется с поставленными задачами. Россия готова оказывать помощь малийской стороне в этом направлении, добавил Цивилев.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти
