Минэнерго: Мали хочет развивать водный транспорт с участием России

2026-05-16T15:18+0300

КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Мали заинтересована в развитии водного транспорта с участием России, которая обладает необходимыми компетенциями, заявил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель Российско-Малийской межправительственной комиссии Сергей Цивилев. "Их очень интересует сейчас развитие водного транспорта. У них, к сожалению, река достаточно мелководная, но мы умеем заниматься дноуглублением. Мы производим плоскодонные суда с малой осадкой", - сообщил Цивилев журналистам по итогам заседания межправкомиссии, прошедшего в рамках форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум". Он отметил, что водный транспорт является одним из наиболее дешевых видов перевозок, а у Мали есть возможности для его развития. Кроме того, стороны рассматривали вопросы развития транспорта в целом, в том числе реконструкцию железной дороги в Мали, которая сейчас не справляется с поставленными задачами. Россия готова оказывать помощь малийской стороне в этом направлении, добавил Цивилев. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.

