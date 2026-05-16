Цивилев сообщил о планах продления программы по поиску ископаемых в Мали
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. "Росгеология" приступает к реализации программы по поиску и переоценке запасов полезных ископаемых в Мали, о которой страны договорились в 2025 году, ее планируется продлить, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель Российско-малийской межправительственной комиссии по торгов-экономическому сотрудничеству Сергей Цивилев. "Все полезные ископаемые, которые находятся у них в земле, сейчас находятся в стадии переоценки. Компания "Росгеология" в настоящее время приступает к этой работе. Надеюсь, что эта программа будет продлена еще дальше. Она поддержана правительством. В результате реализации этой программы появится описание состояния минерально-сырьевой базы", - ответил Цивилев на вопрос РИА Новости по итогам межправкомиссии, прошедшей в рамках форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум". О запуске данной программы страны договорились в 2025 году, она рассчитана на 2 года. "Надо сделать полную геологическую карту, разобраться, какие все-таки месторождения есть, как их разрабатывать. Это большая работа, которая резко поднимает инвестиционный интерес к Мали. А то, что в Мали находится много природных богатств, мы не сомневаемся", - добавил министр. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
17:11 16.05.2026
 
Цивилев сообщил о планах продления программы по поиску ископаемых в Мали

Цивилев: "Росгеология" начинает геологоразведку в Мали, программу планируют продлить

