В ЦРПТ рассказали о росте импорта сидра в Россию за четыре месяца - 16.05.2026, ПРАЙМ
В ЦРПТ рассказали о росте импорта сидра в Россию за четыре месяца
03:48 16.05.2026
 
В ЦРПТ рассказали о росте импорта сидра в Россию за четыре месяца

ЦРПТ: импорт сидра в Россию за четыре месяца вырос до 2,93 миллиона литров

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Импорт сидра в Россию за первые четыре месяца 2026 года вырос до 2,93 миллиона литров - на 9% больше, чем в том же периоде 2025 года, а ввоз медовухи, напротив, сократился - на 26%, до 181 тысячи литров, выяснили для РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"За первые четыре месяца этого года импорт сидра в Россию вырос по сравнению с тем же периодом в 2025-м на 9% (с 2,68 миллиона литров до 2,93 миллиона). А вот ввоз медовухи сократился на 26% (с 246 тысячи литров до 181 тысячи)", - говорится в сообщении.
При этом 100% импорта медовухи пришлось на продукцию, ввезенную из Белоруссии.
В сидре безоговорочный лидер - Литва с долей 46%. За год поставки выросли почти в 3,5 раза - до 1,3 миллиона литров. На втором месте Белоруссия - 27% от импорта, за год зафиксировано небольшое снижение, на третьем - Азербайджан, занимающий 13% рынка импорта, падение поставок за год - более чем вдвое. Замыкают пятерку Великобритания (5%) и Испания (4%).
В ЦРПТ также отметили, что средняя стоимость литра импортного сидра в рознице выросла за год на 4% - до 614 рублей, а импортной медовухи – на 11%, до 462 рублей.
В январе-апреле 2026-го в Россию ввозили только два бренда медовухи - Cidre Royal и Fern. В топ-5 брендов сидра по импорту вошли Bosca, Abrau Light, Fern, Cidre Royal и Strongbow.
 
