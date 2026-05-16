https://1prime.ru/20260516/tsrpt-869974880.html

В ЦРПТ рассказали о росте импорта сидра в Россию за четыре месяца

В ЦРПТ рассказали о росте импорта сидра в Россию за четыре месяца - 16.05.2026, ПРАЙМ

В ЦРПТ рассказали о росте импорта сидра в Россию за четыре месяца

Импорт сидра в Россию за первые четыре месяца 2026 года вырос до 2,93 миллиона литров - на 9% больше, чем в том же периоде 2025 года, а ввоз медовухи, напротив, | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T03:48+0300

2026-05-16T03:48+0300

2026-05-16T03:48+0300

бизнес

экономика

россия

белоруссия

литва

азербайджан

црпт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869974880.jpg?1778892530

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Импорт сидра в Россию за первые четыре месяца 2026 года вырос до 2,93 миллиона литров - на 9% больше, чем в том же периоде 2025 года, а ввоз медовухи, напротив, сократился - на 26%, до 181 тысячи литров, выяснили для РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "За первые четыре месяца этого года импорт сидра в Россию вырос по сравнению с тем же периодом в 2025-м на 9% (с 2,68 миллиона литров до 2,93 миллиона). А вот ввоз медовухи сократился на 26% (с 246 тысячи литров до 181 тысячи)", - говорится в сообщении. При этом 100% импорта медовухи пришлось на продукцию, ввезенную из Белоруссии. В сидре безоговорочный лидер - Литва с долей 46%. За год поставки выросли почти в 3,5 раза - до 1,3 миллиона литров. На втором месте Белоруссия - 27% от импорта, за год зафиксировано небольшое снижение, на третьем - Азербайджан, занимающий 13% рынка импорта, падение поставок за год - более чем вдвое. Замыкают пятерку Великобритания (5%) и Испания (4%). В ЦРПТ также отметили, что средняя стоимость литра импортного сидра в рознице выросла за год на 4% - до 614 рублей, а импортной медовухи – на 11%, до 462 рублей. В январе-апреле 2026-го в Россию ввозили только два бренда медовухи - Cidre Royal и Fern. В топ-5 брендов сидра по импорту вошли Bosca, Abrau Light, Fern, Cidre Royal и Strongbow.

белоруссия

литва

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, белоруссия, литва, азербайджан, црпт