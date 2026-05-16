Турция в марте увеличила экспорт авиатоплива на 70%
2026-05-16T00:17+0300
СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Турция на фоне мирового энергокризиса в марте за месяц увеличила на 70% экспорт авиационного топлива, за год показатель вырос на 41%, выяснило РИА Новости, изучив данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.
НПЗ Турции в марте произвели более 679 тысяч тонн авиатоплива - на 26% больше, чем годом ранее. Почти половину этого объема вырабатывает завод компании Tüpraş в Измите.
По данным ведомства, в феврале Турция экспортировала более 401 тысячи тонн авиационного керосина. В марте, когда обострился кризис, уже более 683 тысяч тонн, рост составил более 70%.
Не отказывается Турция и от импорта авиатоплива - за март в страну ввезли более 74 тысяч тонн, на 8,5% меньше, чем в марте 2025. Более 99% этого объема ввезено из РФ.
Объем экспортируемого за первый квартал авиатоплива составил более 1,53 миллионов тонн, что почти на 27% выше показателей годом ранее.
Крупнейшая немецкая группа авиакомпаний Lufthansa Group ранее приняла решение до октября сократить 20 тысяч ближнемагистральных рейсов ради экономии подорожавшего авиатоплива.
Турция не испытывает проблем с авиатопливом, заявил 22 апреля министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал в тот же день, что через пять-шесть недель может возникнуть реальная угроза дефицита авиационного топлива в ЕС.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти там.
