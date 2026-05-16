"Провести импичмент". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением - 16.05.2026, ПРАЙМ
"Провести импичмент". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением
"Провести импичмент". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

Азаров: Зеленского нужно отстранить от власти

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Владимира Зеленского необходимо лишить властных полномочий, сообщил экс-председатель правительства государства Николай Азаров в своем персональном Telegram-канале.

"Единственный метод отстранения президента от власти в соответствии с Конституцией Украины — проведение процедуры импичмента. Для этого необходимо провести две сессии Верховной рады и получить заключение Конституционного суда", — написал он.
При этом, как отмечает бывший премьер, Зеленский ликвидировал Конституционный суд, отправил в отставку его главу, а у значительной части судейского корпуса уже завершился законный период работы.

"Соответственно, импичмент невозможен. Но есть другая, более простая процедура, которую спецслужбы Запада использовали, когда убирали Януковича. Это просто освобождение от занимаемой должности президента. И все! Да, процедура незаконная, но опыт показал, что она возможна", — резюмировал Азаров.
О важности организации избирательного процесса на Украине высказывался в декабре 2025 года руководитель Соединенных Штатов, который до этого именовал лидера киевского руководства "диктатором без выборов" и добавлял, что уровень его поддержки гражданами сократился до четырех процентов.
Вслед за комментариями американского руководителя Зеленский, чей легитимный период правления завершился 20 мая 2024 года, объявил о готовности организовать голосование, однако выставил Вашингтону и партнерам из Европы условие "обеспечить безопасность" при его выполнении.
Выборы лидера государства на Украине планировались на 31 марта 2024 года, но их отменили на фоне действия военного положения и тотальной мобилизационной кампании. Зеленский в тот период утверждал, что электоральные процедуры сейчас не ко времени. Несмотря на то, что официальный мандат Зеленского подошел к концу, представители киевских властей продолжают утверждать, будто руководитель сохраняет легитимность вплоть до определения следующего главы государства.
