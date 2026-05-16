Признание Зеленского об ударах возмездия ВС России потрясло Запад
Меркурис: слова Зеленского подтвердили масштаб ударов России
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о числе беспилотников, применяемых Россией против Украины, свидетельствует о масштабах ударов возмездия, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. И это было частью более масштабной серии ударов по Украине. <…> Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно. <…> Они могут координировать и организовывать такие удары, и когда они это делают, украинская система ПВО, хотя есть сомнения в ее работоспособности, оказывается очень быстро подавлена", — заявил он.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что на этой неделе российская армия нанесла три удара возмездия по объектам украинского ОПК, ТЭК и инфраструктуре ВСУ. По данным ведомства, среди пораженных целей — предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов и топлива, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и других регионах России. В ответ российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.