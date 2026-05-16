Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили о новом ударе по Украине после слов Путина - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/ukraina-869992106.html
На Западе заявили о новом ударе по Украине после слов Путина
На Западе заявили о новом ударе по Украине после слов Путина - 16.05.2026, ПРАЙМ
На Западе заявили о новом ударе по Украине после слов Путина
После слов Владимира Путина о вероятном завершении конфликта Украина рискует столкнуться с сокращением поддержки союзников, прежде всего Польши, пишет Newsweek. | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T23:48+0300
2026-05-16T23:50+0300
украина
владимир путин
нато
newsweek
ес
сергей лавров
киев
польша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:315:2401:1665_1920x0_80_0_0_e8d7246503a3e4b0ef726cf1d4a3310b.jpg
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. После слов Владимира Путина о вероятном завершении конфликта Украина рискует столкнуться с сокращением поддержки союзников, прежде всего Польши, пишет Newsweek."После слов Владимира Путина &lt;…&gt; усталость от боевых действий — особенно среди соседей Украины — может ослабить их позиции за столом переговоров. Учитывая, что Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, такое ухудшение отношений может повлечь за собой сложности в реализации будущих планов по обороне Украины, а также в ее отношениях с Евросоюзом и НАТО", — говорится в статье.Издание отмечает, что поддержка со стороны западных союзников постепенно ослабевает. Однако, как подчеркивается в публикации, в последнее время Киев столкнулся с еще более серьезной проблемой — изменением политической ситуации в Польше после прихода к власти президента правых взглядов.Кроме того, на фоне экономических трудностей и сохраняющихся противоречий вокруг конфликта Варшава заметно сократила объемы помощи. При этом польская инфраструктура по-прежнему играет ключевую роль в поставках военной и гуманитарной помощи на Украину.Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются опасной эскалацией. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле неоднократно подчеркивали, что дальнейшее снабжение Киева оружием со стороны Запада приведет лишь к негативным последствиям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260516/zelenskiy-869991971.html
https://1prime.ru/20260516/ukraina-869991840.html
украина
киев
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:0:2399:1799_1920x0_80_0_0_6e6bba0a3d4eb8b7e604894851402802.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир путин, нато, newsweek, ес, сергей лавров, киев, польша, россия
УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО, Newsweek, ЕС, Сергей Лавров, Киев, ПОЛЬША, РОССИЯ
23:48 16.05.2026 (обновлено: 23:50 16.05.2026)
 
На Западе заявили о новом ударе по Украине после слов Путина

Newsweek: Украина может лишиться поддержки соседних стран

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
Варшава, Польша. Архивное фото
© Unsplash/Komarov Egor
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. После слов Владимира Путина о вероятном завершении конфликта Украина рискует столкнуться с сокращением поддержки союзников, прежде всего Польши, пишет Newsweek.
"После слов Владимира Путина <…> усталость от боевых действий — особенно среди соседей Украины — может ослабить их позиции за столом переговоров. Учитывая, что Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, такое ухудшение отношений может повлечь за собой сложности в реализации будущих планов по обороне Украины, а также в ее отношениях с Евросоюзом и НАТО", — говорится в статье.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
В Киеве обрушились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 23:46
Издание отмечает, что поддержка со стороны западных союзников постепенно ослабевает. Однако, как подчеркивается в публикации, в последнее время Киев столкнулся с еще более серьезной проблемой — изменением политической ситуации в Польше после прихода к власти президента правых взглядов.
Кроме того, на фоне экономических трудностей и сохраняющихся противоречий вокруг конфликта Варшава заметно сократила объемы помощи. При этом польская инфраструктура по-прежнему играет ключевую роль в поставках военной и гуманитарной помощи на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются опасной эскалацией. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле неоднократно подчеркивали, что дальнейшее снабжение Киева оружием со стороны Запада приведет лишь к негативным последствиям.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Признание Зеленского об ударах возмездия ВС России потрясло Запад
Вчера, 23:43
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАВладимир ПутинНАТОNewsweekЕССергей ЛавровКиевПОЛЬШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала