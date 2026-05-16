На Западе заявили о новом ударе по Украине после слов Путина
Newsweek: Украина может лишиться поддержки соседних стран
Варшава, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. После слов Владимира Путина о вероятном завершении конфликта Украина рискует столкнуться с сокращением поддержки союзников, прежде всего Польши, пишет Newsweek.
"После слов Владимира Путина <…> усталость от боевых действий — особенно среди соседей Украины — может ослабить их позиции за столом переговоров. Учитывая, что Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, такое ухудшение отношений может повлечь за собой сложности в реализации будущих планов по обороне Украины, а также в ее отношениях с Евросоюзом и НАТО", — говорится в статье.
Издание отмечает, что поддержка со стороны западных союзников постепенно ослабевает. Однако, как подчеркивается в публикации, в последнее время Киев столкнулся с еще более серьезной проблемой — изменением политической ситуации в Польше после прихода к власти президента правых взглядов.
Кроме того, на фоне экономических трудностей и сохраняющихся противоречий вокруг конфликта Варшава заметно сократила объемы помощи. При этом польская инфраструктура по-прежнему играет ключевую роль в поставках военной и гуманитарной помощи на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются опасной эскалацией. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле неоднократно подчеркивали, что дальнейшее снабжение Киева оружием со стороны Запада приведет лишь к негативным последствиям.
