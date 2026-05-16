В США говяжий фарш для бургеров подорожал до рекордной цены
В США говяжий фарш для бургеров подорожал до рекордной цены
2026-05-16T18:30+0300
ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Говяжий фарш для бургеров подорожал в США до рекордной цены, сообщает бюро статистики труда. Защитники прав потребителей бьют тревогу, предполагая, что продукт такими темпами перейдет в разряд роскоши. Как следует из последних данных бюро статистики труда, с которыми ознакомилось РИА Новости, говяжий фарш в среднем обойдется американцам в 6,9 доллара за фунт (454 грамма), иногда эта цена превышает семь долларов. Таким образом, с 2020 года фарш подорожал на 77%, c 3,89 доллара за фунт. Согласно статистическим данным, некоторые виды говядины, представленные на полках американских магазинов, подорожали за год на четверть: от средних восьми долларов за фунт в 2025 году до нынешних десяти долларов. Цены на говяжий фарш в США растут с такой скоростью, что продукт рискует стать роскошью, утверждает некоммерческая организация "Действия потребителей для укрепления экономики". "Цена на говяжий фарш выросла на 72% с 2020 года, что создает угрозу превращения этого основного продукта американской потребительской корзины в предмет роскоши", - говорится в сообщении организации. В организации поддержали действия администрации о приостановлении тарифных квот на импорт говядины.
В США говяжий фарш для бургеров подорожал до рекордной цены в $6,9 за фунт
