В США говяжий фарш для бургеров подорожал до рекордной цены - 16.05.2026, ПРАЙМ
В США говяжий фарш для бургеров подорожал до рекордной цены
18:30 16.05.2026
 
В США говяжий фарш для бургеров подорожал до рекордной цены

В США говяжий фарш для бургеров подорожал до рекордной цены в $6,9 за фунт

ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Говяжий фарш для бургеров подорожал в США до рекордной цены, сообщает бюро статистики труда. Защитники прав потребителей бьют тревогу, предполагая, что продукт такими темпами перейдет в разряд роскоши.
Как следует из последних данных бюро статистики труда, с которыми ознакомилось РИА Новости, говяжий фарш в среднем обойдется американцам в 6,9 доллара за фунт (454 грамма), иногда эта цена превышает семь долларов.
Таким образом, с 2020 года фарш подорожал на 77%, c 3,89 доллара за фунт.
Согласно статистическим данным, некоторые виды говядины, представленные на полках американских магазинов, подорожали за год на четверть: от средних восьми долларов за фунт в 2025 году до нынешних десяти долларов.
Цены на говяжий фарш в США растут с такой скоростью, что продукт рискует стать роскошью, утверждает некоммерческая организация "Действия потребителей для укрепления экономики".
"Цена на говяжий фарш выросла на 72% с 2020 года, что создает угрозу превращения этого основного продукта американской потребительской корзины в предмет роскоши", - говорится в сообщении организации.
В организации поддержали действия администрации о приостановлении тарифных квот на импорт говядины.
Мировая экономикаСША
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
