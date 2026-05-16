Австрийцы могут оформить электронную визу в Россию за четыре дня - 16.05.2026, ПРАЙМ
Австрийцы могут оформить электронную визу в Россию за четыре дня, рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. | 16.05.2026, ПРАЙМ
ВЕНА, 16 мая - ПРАЙМ, Светлана Берило. Австрийцы могут оформить электронную визу в Россию за четыре дня, рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"Весь процесс оформления занимает четыре календарных дня, не требует приглашения из России, записи на прием и личной поездки в генконсульство", - сказал Черкашин.
Собеседник агентства добавил, что был бы рад, если бы больше австрийцев посещали Россию, отметив, что стране есть что предложить туристам, в том числе семьям с детьми.
"Электронные визы в этом плане очень удобны, потому что не требуют личной явки в консульство или получения приглашения - все оформляется онлайн, что значительно упрощает процесс", - отметил дипломат.
При этом он уточнил, что электронные визы распространяются не на все категории поездок. "Допустим, если человек хочет путешествовать на автомобиле, пересекая границы нескольких стран, тогда уже потребуется оформление визы через консульство", - пояснил он, подчеркнув, что электронная виза - хороший вариант прежде всего для путешествий на самолете.
