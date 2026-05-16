ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС
2026-05-16T14:18+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, дрон упал вблизи энергоблоков, сообщает пресс-служба станции. "Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС ("Росатом"). Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал", - говорится в сообщении.
