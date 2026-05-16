"Решили избавиться". Зеленский устроил истерику из-за России - 16.05.2026, ПРАЙМ
"Решили избавиться". Зеленский устроил истерику из-за России
2026-05-16T23:30+0300
общество
украина
владимир зеленский
набу
23:30 16.05.2026
 
"Решили избавиться". Зеленский устроил истерику из-за России

Мендель: из-за скандала Зеленский заговорил о якобы планах РФ избавиться от него

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Экс-секретарь по связям со прессой Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X выразила скептицизм относительно его слов о якобы существующих намерениях России устранить украинское руководство.

"Я заметила, что подобные заявления с его стороны усиливаются во время крупных кризисов. Например, сейчас, когда его ближайший соратник арестован по подозрению в коррупции. Я также заметила, что проверить эти утверждения невозможно, кроме как просто поверить, что именно в разгар крупного коррупционного скандала "россияне снова решили избавиться от Зеленского", — написала она.
Днем ранее Зеленский сообщил, что Россия будто бы готовит атаки на политические и оборонные структуры на Украине. Он заявлял, что угроза касается не персонально его, но и "о других людях из руководства".
В четверг экс-руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен под арест по расследованию НАБУ и САП, связанному с отмыванием свыше 460 миллионов гривен во время возведения элитного жилого комплекса в Киевском регионе.
Фигурантами данного расследования значатся еще шесть граждан. Персональные данные не раскрываются, но, согласно сведениям ресурса "Страна.ua", в данном списке присутствует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, обвиняемый по иному коррупционному делу. Кроме того, в числе подозреваемых упоминается предприниматель, связанный с Миндичгейтом. Подчеркивается, что им является непосредственно Тимур Миндич — товарищ и единомышленник Владимира Зеленского.
