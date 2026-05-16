"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов - 16.05.2026, ПРАЙМ
"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале высказался о бессилии украинских вооруженных сил на фоне продвижения... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T23:37+0300
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале высказался о бессилии украинских вооруженных сил на фоне продвижения подразделений армии России."В Одесской области была массированная атака. Тяжелейшие удары по Измаилу, по портовой инфраструктуре. Сколько там сидит миллиардеров? Они не в состоянии создать группы, чтобы прикрыть, например, Черниговскую область. Это же надо быть такими неучами. Это позор, который даже сложно представить. Ну нельзя такие назначения кадровые делать. С другой стороны, разве шоумен что-то понимает в кадровых назначениях? Что он может понимать? У него цель совсем другая, правильно? Просто идет задача "пилить бабло". А больше никак нельзя это объяснить. При этом также наблюдается полная слабость и некомпетентность", — сказал он.До этого в пятницу Министерство обороны информировало, что на текущей неделе подразделения России выполнили три групповых удара возмездия по индустриальным комплексам ОПК и ТЭК на Украине, а также по инфраструктуре ВСУ. Согласно сведениям оборонного ведомства, в перечень пораженных позиций вошли производственные предприятия, объекты топливно-энергетического сектора, транспортной и портовой сети, функционирующие для нужд украинских формирований, летные поля, площадки для сборки, размещения и отправки беспилотных аппаратов, хранилища снарядов и горюче-смазочных материалов, а также базы временного размещения боевых отрядов и зарубежных наемных бойцов.Украинские войска почти каждый день направляют беспилотные аппараты на мирные объекты в приграничных и остальных субъектах России. В качестве ответных мер российская армия наносит удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по оборонным точкам и комбинатам украинского военно-промышленного комплекса.
