"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
Соскин заявил о беспомощности ВСУ на фоне наступления ВС России
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале высказался о бессилии украинских вооруженных сил на фоне продвижения подразделений армии России.
"В Одесской области была массированная атака. Тяжелейшие удары по Измаилу, по портовой инфраструктуре. Сколько там сидит миллиардеров? Они не в состоянии создать группы, чтобы прикрыть, например, Черниговскую область. Это же надо быть такими неучами. Это позор, который даже сложно представить. Ну нельзя такие назначения кадровые делать. С другой стороны, разве шоумен что-то понимает в кадровых назначениях? Что он может понимать? У него цель совсем другая, правильно? Просто идет задача "пилить бабло". А больше никак нельзя это объяснить. При этом также наблюдается полная слабость и некомпетентность", — сказал он.
До этого в пятницу Министерство обороны информировало, что на текущей неделе подразделения России выполнили три групповых удара возмездия по индустриальным комплексам ОПК и ТЭК на Украине, а также по инфраструктуре ВСУ. Согласно сведениям оборонного ведомства, в перечень пораженных позиций вошли производственные предприятия, объекты топливно-энергетического сектора, транспортной и портовой сети, функционирующие для нужд украинских формирований, летные поля, площадки для сборки, размещения и отправки беспилотных аппаратов, хранилища снарядов и горюче-смазочных материалов, а также базы временного размещения боевых отрядов и зарубежных наемных бойцов.
Украинские войска почти каждый день направляют беспилотные аппараты на мирные объекты в приграничных и остальных субъектах России. В качестве ответных мер российская армия наносит удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по оборонным точкам и комбинатам украинского военно-промышленного комплекса.