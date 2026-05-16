https://1prime.ru/20260516/zelenskiy-869991443.html

"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов - 16.05.2026, ПРАЙМ

"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале высказался о бессилии украинских вооруженных сил на фоне продвижения... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T23:37+0300

2026-05-16T23:37+0300

2026-05-16T23:37+0300

общество

мировая экономика

киев

украина

всу

олег соскин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале высказался о бессилии украинских вооруженных сил на фоне продвижения подразделений армии России."В Одесской области была массированная атака. Тяжелейшие удары по Измаилу, по портовой инфраструктуре. Сколько там сидит миллиардеров? Они не в состоянии создать группы, чтобы прикрыть, например, Черниговскую область. Это же надо быть такими неучами. Это позор, который даже сложно представить. Ну нельзя такие назначения кадровые делать. С другой стороны, разве шоумен что-то понимает в кадровых назначениях? Что он может понимать? У него цель совсем другая, правильно? Просто идет задача "пилить бабло". А больше никак нельзя это объяснить. При этом также наблюдается полная слабость и некомпетентность", — сказал он.До этого в пятницу Министерство обороны информировало, что на текущей неделе подразделения России выполнили три групповых удара возмездия по индустриальным комплексам ОПК и ТЭК на Украине, а также по инфраструктуре ВСУ. Согласно сведениям оборонного ведомства, в перечень пораженных позиций вошли производственные предприятия, объекты топливно-энергетического сектора, транспортной и портовой сети, функционирующие для нужд украинских формирований, летные поля, площадки для сборки, размещения и отправки беспилотных аппаратов, хранилища снарядов и горюче-смазочных материалов, а также базы временного размещения боевых отрядов и зарубежных наемных бойцов.Украинские войска почти каждый день направляют беспилотные аппараты на мирные объекты в приграничных и остальных субъектах России. В качестве ответных мер российская армия наносит удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по оборонным точкам и комбинатам украинского военно-промышленного комплекса.

https://1prime.ru/20260514/donbass-869941870.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, киев, украина, всу, олег соскин