В Киеве обрушились на Зеленского из-за ЧП на Украине - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Киеве обрушились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Соскин: мобилизация на Украине ведет страну к гражданской войне

Украинский флаг, Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Политика принудительной мобилизации, проводимая Владимиром Зеленским, способна привести Украину к гражданской войне, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Мы наблюдаем полный, откровенно бандитский беспредел. И этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии "Слуга народа", поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность", — отметил он.
По словам эксперта, сопротивление действиям сотрудников военкоматов будет только возрастать: чем жестче будут методы мобилизации, тем сильнее станет общественное недовольство.
"Более того, приближается момент, когда люди будут уже по-другому встречать эти карательные отряды и оказывать им серьезное противодействие. <…>, По сути, речь уже идет о гражданской войне. И она будет только разворачиваться", — заключил аналитик.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные методы сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно становятся причиной скандалов и протестов. В интернете широко распространяются видео силовой мобилизации, на которых представителей украинских военкоматов видно, как они заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу и избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине массово пытаются уклониться от мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и стараются не выходить на улицу.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти
