https://1prime.ru/20260516/zelenskiy-869991971.html
В Киеве обрушились на Зеленского из-за ЧП на Украине
В Киеве обрушились на Зеленского из-за ЧП на Украине - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Киеве обрушились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Политика принудительной мобилизации, проводимая Владимиром Зеленским, способна привести Украину к гражданской войне, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T23:46+0300
2026-05-16T23:46+0300
2026-05-16T23:46+0300
украина
владимир зеленский
всу
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Политика принудительной мобилизации, проводимая Владимиром Зеленским, способна привести Украину к гражданской войне, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Мы наблюдаем полный, откровенно бандитский беспредел. И этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии "Слуга народа", поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность", — отметил он.По словам эксперта, сопротивление действиям сотрудников военкоматов будет только возрастать: чем жестче будут методы мобилизации, тем сильнее станет общественное недовольство."Более того, приближается момент, когда люди будут уже по-другому встречать эти карательные отряды и оказывать им серьезное противодействие. <…>, По сути, речь уже идет о гражданской войне. И она будет только разворачиваться", — заключил аналитик.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные методы сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно становятся причиной скандалов и протестов. В интернете широко распространяются видео силовой мобилизации, на которых представителей украинских военкоматов видно, как они заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу и избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине массово пытаются уклониться от мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и стараются не выходить на улицу.
https://1prime.ru/20260516/svo-869991558.html
https://1prime.ru/20260516/zelenskiy-869991443.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, всу, олег соскин
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Олег Соскин
В Киеве обрушились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Соскин: мобилизация на Украине ведет страну к гражданской войне
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Политика принудительной мобилизации, проводимая Владимиром Зеленским, способна привести Украину к гражданской войне, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Мы наблюдаем полный, откровенно бандитский беспредел. И этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского
и партии "Слуга народа", поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность", — отметил он.
На Западе забили тревогу из-за нового козыря России в зоне СВО
По словам эксперта, сопротивление действиям сотрудников военкоматов будет только возрастать: чем жестче будут методы мобилизации, тем сильнее станет общественное недовольство.
"Более того, приближается момент, когда люди будут уже по-другому встречать эти карательные отряды и оказывать им серьезное противодействие. <…>, По сути, речь уже идет о гражданской войне. И она будет только разворачиваться", — заключил аналитик.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные методы сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно становятся причиной скандалов и протестов. В интернете широко распространяются видео силовой мобилизации, на которых представителей украинских военкоматов видно, как они заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу и избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине
массово пытаются уклониться от мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и стараются не выходить на улицу.
"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов