В Киеве обрушились на Зеленского из-за ЧП на Украине

2026-05-16T23:46+0300

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Политика принудительной мобилизации, проводимая Владимиром Зеленским, способна привести Украину к гражданской войне, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Мы наблюдаем полный, откровенно бандитский беспредел. И этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии "Слуга народа", поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность", — отметил он.По словам эксперта, сопротивление действиям сотрудников военкоматов будет только возрастать: чем жестче будут методы мобилизации, тем сильнее станет общественное недовольство."Более того, приближается момент, когда люди будут уже по-другому встречать эти карательные отряды и оказывать им серьезное противодействие. <…>, По сути, речь уже идет о гражданской войне. И она будет только разворачиваться", — заключил аналитик.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные методы сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно становятся причиной скандалов и протестов. В интернете широко распространяются видео силовой мобилизации, на которых представителей украинских военкоматов видно, как они заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу и избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине массово пытаются уклониться от мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и стараются не выходить на улицу.

