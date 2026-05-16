Россия готова увеличить поставки зерна в Танзанию, заявил Решетников

Россия готова увеличить поставки зерновых, а также подсолнечного масла и минеральных удобрений в Танзанию, сообщил министр экономического развития Максим...

2026-05-16T13:06+0300

АРУША (Танзания), 16 мая - ПРАЙМ. Россия готова увеличить поставки зерновых, а также подсолнечного масла и минеральных удобрений в Танзанию, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в субботу на межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Готовы увеличить поставки российской зерновой продукции, а также подсолнечного масла и минеральных удобрений", - сказал Решетников. Он также добавил, что Россия готова проработать вопросы поставок племенных цыплят. Кроме того, Россия видит потенциал в сотрудничестве с Танзанией в области селекции и семеноводства.

сельское хозяйство, россия, танзания, максим решетников