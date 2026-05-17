https://1prime.ru/20260517/akter-870001265.html
Актера из "Следа" обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
2026-05-17T17:36+0300
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Актера Павла Ерлыкова, который стал известным благодаря своим ролям в сериале "След" и фильме "Околофутбола", обвинили в многомиллионом мошенничестве, сообщает Mash. "Со слов пострадавших, он взял больше 72 миллионов рублей на вывоз детей клиентов на театральный фестиваль LT China 2026 и не отвез ребятишек в Пекин", — говорится в материале.Родители 1300 детей заплатили актеру по 180 тысяч рублей за участие каждого ребенка, но от 400 до 650 детей не отправились на конкурс. Ущерб от действий Ерлыкова оценивается в диапазоне от 72 до 117 миллионов рублей. Пострадавшие требовали возврата средств, однако не получили компенсации, поэтому они массово обратились в полицию и Роспотребнадзор.
