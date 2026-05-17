Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Актера из "Следа" обвинили в мошенничестве в особо крупном размере - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260517/akter-870001265.html
Актера из "Следа" обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Актера из "Следа" обвинили в мошенничестве в особо крупном размере - 17.05.2026, ПРАЙМ
Актера из "Следа" обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Актера Павла Ерлыкова, который стал известным благодаря своим ролям в сериале "След" и фильме "Околофутбола", обвинили в многомиллионом мошенничестве, сообщает... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T17:36+0300
2026-05-17T17:36+0300
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/11/870001087_0:25:1080:633_1920x0_80_0_0_b279d9705766732eccce2ee2c1782251.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Актера Павла Ерлыкова, который стал известным благодаря своим ролям в сериале "След" и фильме "Околофутбола", обвинили в многомиллионом мошенничестве, сообщает Mash. "Со слов пострадавших, он взял больше 72 миллионов рублей на вывоз детей клиентов на театральный фестиваль LT China 2026 и не отвез ребятишек в Пекин", — говорится в материале.Родители 1300 детей заплатили актеру по 180 тысяч рублей за участие каждого ребенка, но от 400 до 650 детей не отправились на конкурс. Ущерб от действий Ерлыкова оценивается в диапазоне от 72 до 117 миллионов рублей. Пострадавшие требовали возврата средств, однако не получили компенсации, поэтому они массово обратились в полицию и Роспотребнадзор.
https://1prime.ru/20250325/moshenniki-856080215.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/11/870001087_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_02040938d59199d376c4a83fb6545f14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роспотребнадзор
Роспотребнадзор
17:36 17.05.2026
 
Актера из "Следа" обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Актера из "Следа" заподозрили в многомиллионном мошенничестве

© Фото : соцсети Павла ЕрлыковаАктер Павел Ерлыков
Актер Павел Ерлыков - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
Актер Павел Ерлыков. Архивное фото
© Фото : соцсети Павла Ерлыкова
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Актера Павла Ерлыкова, который стал известным благодаря своим ролям в сериале "След" и фильме "Околофутбола", обвинили в многомиллионом мошенничестве, сообщает Mash.
"Со слов пострадавших, он взял больше 72 миллионов рублей на вывоз детей клиентов на театральный фестиваль LT China 2026 и не отвез ребятишек в Пекин", — говорится в материале.
Родители 1300 детей заплатили актеру по 180 тысяч рублей за участие каждого ребенка, но от 400 до 650 детей не отправились на конкурс. Ущерб от действий Ерлыкова оценивается в диапазоне от 72 до 117 миллионов рублей.
Пострадавшие требовали возврата средств, однако не получили компенсации, поэтому они массово обратились в полицию и Роспотребнадзор.
Премьера фильма Пророк. История Александра Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Мошенники придумали новую схему обмана с использованием образа Юры Борисова
25 марта 2025, 11:16
 
Роспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала