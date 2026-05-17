https://1prime.ru/20260517/algoritm--869996924.html

Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии

Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии - 17.05.2026, ПРАЙМ

Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии

Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК, планируется его расширение на другие классы антигипертензивных... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T09:18+0300

2026-05-17T09:18+0300

2026-05-17T09:18+0300

здоровье

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/76875/38/768753848_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b5ba81d08b2b3a60e614586516c6642b.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК, планируется его расширение на другие классы антигипертензивных препаратов, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Семнадцатого мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией. "Ученые Сеченовского университета предложили подход, который позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной. На основе выявленных генетических факторов, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов, исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для пациентов", - рассказали журналистам в вузе. Там уточнили, что разработанный подход предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) с последующим выбором препарата и режима дозирования с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента. "В перспективе исследователи планируют расширить алгоритм на другие классы антигипертензивных препаратов", - добавили в университете.

https://1prime.ru/20260225/minzdrav-867802855.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество