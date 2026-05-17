Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК, планируется его расширение на другие классы антигипертензивных... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T09:18+0300
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК, планируется его расширение на другие классы антигипертензивных препаратов, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Семнадцатого мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией. "Ученые Сеченовского университета предложили подход, который позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной. На основе выявленных генетических факторов, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов, исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для пациентов", - рассказали журналистам в вузе. Там уточнили, что разработанный подход предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) с последующим выбором препарата и режима дозирования с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента. "В перспективе исследователи планируют расширить алгоритм на другие классы антигипертензивных препаратов", - добавили в университете.
