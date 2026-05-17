В Карловарском крае закрылись почти 18 тысяч компаний из-за оттока россиян
2026-05-17T09:09+0300
ПРАГА, 17 мая - ПРАЙМ. Почти 18 тысяч компаний прекратили свою деятельность в известном своими курортами Карловарском крае Чехии за последние 6 лет оттока российских туристов, выяснило РИА Новости на основе открытых статистических данных. Как ранее сообщали РИА Новости, количество россиян снизилось почти на 93% с 2020 года, из-за чего некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться. В Карловарском крае прекратили свою деятельность 17 872 компании, когда начался резкий отток россиян, свидетельствуют изученные РИА Новости данные статистического управления Чехии. Если в 2019 году россиян, посетивших чешские курорты в этом регионе, было 83 048, то в 2020 году - 18 811, а в 2025 их число снизилось до 6 355, что стало самым низким показателем за последние три года. При этом пик закрытия компаний пришёлся на 2023 год, когда к оттоку россиян добавились последствия пандемии коронавируса, тогда закрылось 8 853 экономических субъекта. В 2023 году мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова жаловалась на отток российских туристов, которые были главными клиентами чешских курортов.
