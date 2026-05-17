Разработчик eFootball прекращает предоставлять услуги в России
Компания Konami закрывает доступ к своему футбольному симулятору eFootball для игроков в России и Белоруссии, сообщается на ее официальном сайте.
2026-05-17T01:11+0300
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Компания Konami закрывает доступ к своему футбольному симулятору eFootball для игроков в России и Белоруссии, сообщается на ее официальном сайте."15 июня 2026 года в 6:00 (UTC) (9:00 по мск) мы прекратим предоставление услуг в России и Белоруссии. Мы благодарим всех игроков за их огромную поддержку. Мы бы не смогли достичь столького без вас", — говорится в сообщении.Konami — японская компания, основанная Кагемасой Кодзуки в 1969 году в Осаке. Первоначально фирма занималась ремонтом и прокатом музыкальных автоматов, но впоследствии превратилась в одного из ведущих мировых производителей видеоигр.
