Российско-китайское ЭКСПО демонстрирует достижения двустороннего сотрудничества – Путин - 17.05.2026, ПРАЙМ
Российско-китайское ЭКСПО демонстрирует достижения двустороннего сотрудничества – Путин
2026-05-17T04:39+0300
ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Российско-китайское ЭКСПО демонстрирует достижения сотрудничества двух стран, а также дает хорошую возможность для содержательного диалога сторон, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
"За прошедшие годы ЭКСПО превратилось в действительно масштабное выставочное мероприятие, которое не только обеспечивает наглядную демонстрацию достижений российско-китайского сотрудничества, но и дает хорошую возможность для прямого, содержательного диалога между представителями наших деловых кругов, государственных ведомств и региональных властей", - говорится в обращении Путина.
Текст обращения президента РФ зачитал на церемонии открытия ЭКСПО заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
 
