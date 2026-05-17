Российско-китайское ЭКСПО демонстрирует достижения двустороннего сотрудничества – Путин

Добавлены подробности (третий-четвертый абзацы).

Добавлены подробности (третий-четвертый абзацы). ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Российско-китайское ЭКСПО демонстрирует достижения сотрудничества двух стран, а также дает хорошую возможность для содержательного диалога сторон, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. "За прошедшие годы ЭКСПО превратилось в действительно масштабное выставочное мероприятие, которое не только обеспечивает наглядную демонстрацию достижений российско-китайского сотрудничества, но и дает хорошую возможность для прямого, содержательного диалога между представителями наших деловых кругов, государственных ведомств и региональных властей", - говорится в обращении Путина. Он добавил, что "насыщенная и разнообразная программа нынешней выставки в полной мере отражает высокую динамику отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином". "Информативные экспозиции посвящены ключевым областям двусторонней кооперации: энергетике и высоким технологиям, транспорту и логистике, промышленному и аграрному секторам, торгово-экономическим и культурным обменам", - отметил российский лидер в своем обращении. Текст обращения президента РФ зачитал на церемонии открытия ЭКСПО заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

