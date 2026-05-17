Президенты Азербайджана и Болгарии обсудили экспорт электроэнергии
Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Илияна Йотова обсудили вопросы экспорта электроэнергии, сообщает сайт главы азербайджанского государства. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T20:00+0300
БАКУ, 17 мая – ПРАЙМ. Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Илияна Йотова обсудили вопросы экспорта электроэнергии, сообщает сайт главы азербайджанского государства. Йотова прибыла в Баку для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая в воскресенье стартовала в столице Азербайджана. Алиев встретился с Йотовой в воскресенье. "В ходе беседы стороны обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере между двумя странами, в том числе в экспорте электроэнергии, в области сельского хозяйства, туризма и других направлениях", - говорится в сообщении.
Алиев и Йотова обсудили вопросы экспорта электроэнергии