Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий производитель печей Eliog подал заявление о банкротстве, пишут СМИ - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260517/eliog--870003553.html
Немецкий производитель печей Eliog подал заявление о банкротстве, пишут СМИ
Немецкий производитель печей Eliog подал заявление о банкротстве, пишут СМИ - 17.05.2026, ПРАЙМ
Немецкий производитель печей Eliog подал заявление о банкротстве, пишут СМИ
Немецкий производитель печей для автомобильной и авиационной промышленности Eliog подал заявление о банкротстве, сообщает новостной портал T-Online со ссылкой... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T22:45+0300
2026-05-17T22:45+0300
бизнес
промышленность
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
БЕРЛИН, 17 мая - ПРАЙМ. Немецкий производитель печей для автомобильной и авиационной промышленности Eliog подал заявление о банкротстве, сообщает новостной портал T-Online со ссылкой на представителя компании. "Eliog в Тюрингии подал заявление о банкротстве в районный суд Майнингена", - говорится в публикации. Отмечается, что компания ведет свою историю с 1924 года, однако в последнее время из-за кризиса в немецкой экономике сталкивается с переносом на неопределенный срок или отменой заказов. На данный момент на заводе работают 74 сотрудника - их заработную плату в ближайшие месяцы будут выплачивать из специального государственного фонда по обеспечению банкротства. По данным издания, руководство Eliog экстренно ищет инвестора для спасения бизнеса. Институт экономических исследований имени Лейбница в Галле (IWH) сообщил 9 апреля, что число корпоративных банкротств в Германии за прошлый квартал достигло самого высокого уровня среди квартальных показателей более чем за 20 лет.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, германия
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ
22:45 17.05.2026
 
Немецкий производитель печей Eliog подал заявление о банкротстве, пишут СМИ

T-Online: немецкий производитель печей Eliog подал заявление о банкротстве

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 17 мая - ПРАЙМ. Немецкий производитель печей для автомобильной и авиационной промышленности Eliog подал заявление о банкротстве, сообщает новостной портал T-Online со ссылкой на представителя компании.
"Eliog в Тюрингии подал заявление о банкротстве в районный суд Майнингена", - говорится в публикации.
Отмечается, что компания ведет свою историю с 1924 года, однако в последнее время из-за кризиса в немецкой экономике сталкивается с переносом на неопределенный срок или отменой заказов.
На данный момент на заводе работают 74 сотрудника - их заработную плату в ближайшие месяцы будут выплачивать из специального государственного фонда по обеспечению банкротства. По данным издания, руководство Eliog экстренно ищет инвестора для спасения бизнеса.
Институт экономических исследований имени Лейбница в Галле (IWH) сообщил 9 апреля, что число корпоративных банкротств в Германии за прошлый квартал достигло самого высокого уровня среди квартальных показателей более чем за 20 лет.
 
БизнесПромышленностьГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала