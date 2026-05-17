Немецкий производитель печей Eliog подал заявление о банкротстве, пишут СМИ

Немецкий производитель печей для автомобильной и авиационной промышленности Eliog подал заявление о банкротстве, сообщает новостной портал T-Online со ссылкой... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T22:45+0300

БЕРЛИН, 17 мая - ПРАЙМ. Немецкий производитель печей для автомобильной и авиационной промышленности Eliog подал заявление о банкротстве, сообщает новостной портал T-Online со ссылкой на представителя компании. "Eliog в Тюрингии подал заявление о банкротстве в районный суд Майнингена", - говорится в публикации. Отмечается, что компания ведет свою историю с 1924 года, однако в последнее время из-за кризиса в немецкой экономике сталкивается с переносом на неопределенный срок или отменой заказов. На данный момент на заводе работают 74 сотрудника - их заработную плату в ближайшие месяцы будут выплачивать из специального государственного фонда по обеспечению банкротства. По данным издания, руководство Eliog экстренно ищет инвестора для спасения бизнеса. Институт экономических исследований имени Лейбница в Галле (IWH) сообщил 9 апреля, что число корпоративных банкротств в Германии за прошлый квартал достигло самого высокого уровня среди квартальных показателей более чем за 20 лет.

