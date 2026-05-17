Эстония выступила с громким призывом в отношении России
Европе не следует начинать прямой диалог с Москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллине. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T13:22+0300
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Европе не следует начинать прямой диалог с Москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллине. "Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию", — цитирует его Bloomberg.В апреле Цахкна отметил, что отношения Европы с Москвой не станут прежними даже после окончания конфликта в Украине. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к переговорам со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, Москва не была инициатором полного разрыва отношений с ЕС, а эти решения исходили непосредственно из Брюсселя и отдельных столиц Европы.
Глава МИД Эстонии призвал Европу не вести переговоры с Россией