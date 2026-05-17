Эстония выступила с громким призывом в отношении России - 17.05.2026, ПРАЙМ
Эстония выступила с громким призывом в отношении России
Эстония выступила с громким призывом в отношении России
2026-05-17T13:22+0300
13:22 17.05.2026
 
Эстония выступила с громким призывом в отношении России

Глава МИД Эстонии призвал Европу не вести переговоры с Россией

Флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Европе не следует начинать прямой диалог с Москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллине.
"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию", — цитирует его Bloomberg.
В апреле Цахкна отметил, что отношения Европы с Москвой не станут прежними даже после окончания конфликта в Украине.
В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к переговорам со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, Москва не была инициатором полного разрыва отношений с ЕС, а эти решения исходили непосредственно из Брюсселя и отдельных столиц Европы.
Произошедшее в Прибалтике из-за Украины вызвало переполох на Западе
Вчера, 23:42
 
