https://1prime.ru/20260517/estoniya-869998285.html

Эстония выступила с громким призывом в отношении России

Эстония выступила с громким призывом в отношении России - 17.05.2026, ПРАЙМ

Эстония выступила с громким призывом в отношении России

Европе не следует начинать прямой диалог с Москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллине. | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T13:22+0300

2026-05-17T13:22+0300

2026-05-17T13:22+0300

россия

москва

эстония

европа

владимир путин

дмитрий песков

ес

bloomberg

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Европе не следует начинать прямой диалог с Москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллине. "Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию", — цитирует его Bloomberg.В апреле Цахкна отметил, что отношения Европы с Москвой не станут прежними даже после окончания конфликта в Украине. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к переговорам со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, Москва не была инициатором полного разрыва отношений с ЕС, а эти решения исходили непосредственно из Брюсселя и отдельных столиц Европы.

https://1prime.ru/20260516/es-869991676.html

москва

эстония

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, эстония, европа, владимир путин, дмитрий песков, ес, bloomberg