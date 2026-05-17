Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должны сбивать". В Финляндии сделали внезапное заявление об Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260517/finlyandiya-869999011.html
"Должны сбивать". В Финляндии сделали внезапное заявление об Украине
"Должны сбивать". В Финляндии сделали внезапное заявление об Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ
"Должны сбивать". В Финляндии сделали внезапное заявление об Украине
Финляндии и странам Балтии следует сбивать украинские дроны, если они нарушат их воздушное пространство, считает финский аналитик Сакари Линден. | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T14:19+0300
2026-05-17T14:19+0300
финляндия
украина
балтия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Финляндии и странам Балтии следует сбивать украинские дроны, если они нарушат их воздушное пространство, считает финский аналитик Сакари Линден. "Если Украина продолжит запуск БПЛА через территории стран Балтии и Финляндии, им следует сбивать дроны в своем воздушном пространстве или, при необходимости, прекратить всю поддержку Украины", — отметил он в соцсети X.Эксперт отметил, что в противном случае эти страны могут быть признаны прямыми участниками конфликта с Россией, и Москва в итоге примет меры по защите, нанося удары по их территориям. В воскресенье финская телерадиокомпания Yle сообщила, что истребители Hornet были подняты в воздух после поступления срочного предупреждения о потенциальной угрозе в воздушном пространстве, объявленного в приграничных районах Латвии в воскресное утро.
https://1prime.ru/20260516/mema-869979870.html
финляндия
украина
балтия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, украина, балтия
ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Балтия
14:19 17.05.2026
 
"Должны сбивать". В Финляндии сделали внезапное заявление об Украине

Аналитик Линден призвал Финляндию и страны Балтии сбивать украинские дроны

CC BY 2.0 / michael davis-burchat / helsinki dayФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY 2.0 / michael davis-burchat / helsinki day
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Финляндии и странам Балтии следует сбивать украинские дроны, если они нарушат их воздушное пространство, считает финский аналитик Сакари Линден.
"Если Украина продолжит запуск БПЛА через территории стран Балтии и Финляндии, им следует сбивать дроны в своем воздушном пространстве или, при необходимости, прекратить всю поддержку Украины", — отметил он в соцсети X.
Эксперт отметил, что в противном случае эти страны могут быть признаны прямыми участниками конфликта с Россией, и Москва в итоге примет меры по защите, нанося удары по их территориям.
В воскресенье финская телерадиокомпания Yle сообщила, что истребители Hornet были подняты в воздух после поступления срочного предупреждения о потенциальной угрозе в воздушном пространстве, объявленного в приграничных районах Латвии в воскресное утро.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Новая выходка Зеленского вызвала ужас в Финляндии
Вчера, 09:49
 
ФИНЛЯНДИЯУКРАИНАБалтия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала