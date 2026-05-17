Европейские ПХГ обновили антирекорд по закачке газа, заявил "Газпром"

2026-05-17T18:43+0300

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа 12-14 мая, показывая минимальные уровни за всю историю, говорится в сообщении "Газпрома". "Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд - 12, 13 и 14 мая - объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.В компании отметили, что прохладная погода в Европе, в том числе в Германии, Франции и Нидерландах, существенно замедлила темпы заполнения хранилищ газа."Газпром" в апреле уже сообщал, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, что в дальнейшем создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме, а также внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке.

газ, газпром, gas infrastructure europe, европа, германия, франция