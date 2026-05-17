https://1prime.ru/20260517/gazprom-870001930.html
Европейские ПХГ обновили антирекорд по закачке газа, заявил "Газпром"
Европейские ПХГ обновили антирекорд по закачке газа, заявил "Газпром" - 17.05.2026, ПРАЙМ
Европейские ПХГ обновили антирекорд по закачке газа, заявил "Газпром"
Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа 12-14 мая, показывая минимальные уровни за всю историю, говорится в сообщении... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T18:43+0300
2026-05-17T18:43+0300
2026-05-17T18:52+0300
газ
газпром
gas infrastructure europe
европа
германия
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа 12-14 мая, показывая минимальные уровни за всю историю, говорится в сообщении "Газпрома". "Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд - 12, 13 и 14 мая - объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.В компании отметили, что прохладная погода в Европе, в том числе в Германии, Франции и Нидерландах, существенно замедлила темпы заполнения хранилищ газа."Газпром" в апреле уже сообщал, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, что в дальнейшем создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме, а также внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке.
https://1prime.ru/20260512/gaz-869867266.html
европа
германия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, газпром, gas infrastructure europe, европа, германия, франция
Газ, Газпром, Gas Infrastructure Europe, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ
Европейские ПХГ обновили антирекорд по закачке газа, заявил "Газпром"
"Газпром": европейские ПХГ демонстрируют антирекорды по закачке газа 12-14 мая